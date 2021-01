HOMEM RESISTE A PRISÃO, TROCA TIROS COM POLICIAIS E É MORTO EM GLÓRIA

07/01/21 - 11:40:57

A Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) da Polícia Militar durante patrulhamento na cidade de Nossa Senhora da Glória, na última quarta-feira (06), realizava abordagens no conjunto Cohab, quando notou que um homem correu para dentro de um bar ao notar a presença dos policiais.

Os policiais deram voz de parada ao homem que então sacou uma arma de fogo. Os policiais efetuaram disparos contra o homem, que foi atingido e encaminhado para ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas acabou morrendo.

Ele estava sob posse de um revólver calibre .38 com seis munições intactas, seis pinos contendo cocaína, R$60,00 em espécie e um veículo Corsa, estacionado ao lado do bar. Durante a identificação do suspeito foi constatado que ele respondia a processos por roubo em Glória e por ameaça com uso de arma de fogo em Porta da Folha. Ele também era suspeito de integrar uma associação criminosa para o tráfico de drogas e de praticar diversos assaltos na região.

A ocorrência foi autuada e encaminhada à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória.

Com informações da SSP