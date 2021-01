Juliana Paes e marido levam filhos para aula de surfe em praia no Rio. Atriz, que elegeu um maiô da Mulher Maravilha para a ocasião, acompanhou aulas de surfe de filhos

07/01/21 - 16:19:42

Juliana Paes levou seus filhos, Pedro e Antonio, para fazer aula de surfe na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a atriz, que elegeu um maiô com a estampa da Mulher Maravilha para a ocasião, aproveitou para dar um mergulho no mar. O marido da beldade, Dudu Baptista, também estava no local.

Recentemente, ela celebrou os dez anos do primogênito, Pedro. “Esse ano não foi como a gente gosta, cheio de gente e bagunça, mas foi o melhor que pudemos e o amor foi ainda maior, como sempre, a cada ano!”, disse ela, que reuniu com amigos e familiares para celebrar a data especial em Teresópolis, no Rio.

“Menino sensível, moleque divertido, criança madura, criatura tão afetuosa! Que orgulho de ser sua ‘mamãe’. Sim, ele ainda me chama de mamãe, e ouvir ele chamar, me faz sentir a verdadeira alegria de viver! Feliz aniversário! Te amo mil milhões.”