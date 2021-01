MORRE O CANTOR GENIVAL LACERDA, AOS 89 ANOS, VITIMA DE COVID-19

07/01/21 - 08:40:26

O cantor e compositor Genival Lacerda morreu aos 89 anos, no Recife, em decorrência de complicações da Covid-19, nesta quinta-feira (7).

A confirmação da morte do cantor foi passada pelo filho, Genival Lacerda Filho, que usou as redes sociais. “Painho faleceu”.

Internado desde o dia 30 de novembro no Hospital Unimed I, no Recife (PE), após contrair o novo coronavírus, Genival Lacerda já havia apresentado uma piora no último mês e seu estado de saúde era considerado gravíssimo, segundo informou a assessora do cantor por meio das redes sociais.

Em maio, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado por três dias. O cantor tem mais de 60 anos de carreira. Dentre seus principais sucessos estão “Severina Xique Xique”, “De quem é esse jegue?” e “Radinho de Pilha”.

O cantor e compositor nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 5 de abril de 1931. Chegou a trabalhar na cidade como radialista, mas fez a primeira gravação como cantor quando já morava em Recife, para onde se mudou em 1953.