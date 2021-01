PC PRENDE SUSPEITO PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM LARANJEIRAS

Nesta quarta-feira, 6, policiais civis da Delegacia Municipal de Laranjeiras e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) efetuaram a prisão preventiva de Luciano da Silva Santos, por ter descumprido medidas protetivas.

De acordo com a polícia, Luciano é investigado em processo criminal que apura a prática de violência doméstica contra a sua ex-companheira. Pelo descumprimento das medidas protetivas asseguradas à vítima no processo, Luciano foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.