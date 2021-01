PREFEITO PADRE INALDO SE REÚNE COM O GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS

07/01/21 - 08:57:04

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, foi recebido nesta quarta-feira (06) no palácio, pelo governador do estado Belivaldo Chagas.

Durante o encontro, os dois trataram de assuntos relacionados com o crescimento e o desenvolvimento do município, o que, por certo, trará uma melhor condição de vida da população.

Padre Inaldo agradeceu a ação do governo, no recapeamento asfáltico de várias ruas do Parque dos Faróis, a seu pedido, e solicitou ações deste tipo em outras comunidades, notadamente aquelas onde a Deso tem trabalhado para implantar a rede de esgoto.

Participarem da reunião, o ex-prefeito de Socorro, Zé Franco e o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola.