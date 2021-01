Shopping Jardins em Aracaju recebe exposição ‘A Era do Gelo’ em Aracaju

07/01/21 - 12:11:11

Réplicas de personagens, guia virtual e gincana para a criançada integram as atrações da mostra licenciada pela Disney e inédita em Sergipe

Manny, Ellie, Diego, Sid e o roedor Scrat acabam de chegar em Aracaju (SE) e prometem deixar as férias de verão ainda mais divertidas no Shopping Jardins. A partir desta quinta-feira, 7 de janeiro, toda a família tem a oportunidade de tirar fotos ao lado destes personagens encantadores e conhecer curiosidades sobre os animais do período glacial. A exposição ‘A Era do Gelo’ acontece na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, até 17 de fevereiro e o acesso é gratuito.

A atração licenciada pela Disney brinda crianças, jovens e adultos com esculturas realistas dos queridos Manny, Ellie, Diego, Sid e Scrat, protagonistas da série de filmes de animação ‘A Era do Gelo’. A visita é guiada pela personagem Páli a partir da tecnologia de realidade aumentada e, para aproveitar toda essa divertida experiência pela era glacial, basta direcionar a câmera do smartphone para o QR Code localizado em cada réplica de personagem. A simpática paleontóloga Páli surge na tela e apresenta, ao visitante, curiosidades sobre o mamute-lanoso, o tigre dente-de-sabre, a preguiça-gigante e o esquilo dente-de-sabre.

De 20 a 24 de janeiro, das 14h às 20h, a garotada com até 12 anos também terá a oportunidade de curtir a divertida gincana ‘Encontre a Noz Gigante’. Para participar, basta o adulto responsável realizar o cadastro no Balcão de Informações, em frente à Portaria A. Depois, é só seguir as orientações e desvendar as pistas direcionando o smartphone para os QR Codes. Ao final do percurso, a criança deverá apresentar a noz dourada na tela do telefone à promotora da exposição para ser agraciada com uma surpresa refrescante – um vale-sorvete do Bob´s. Os cupons serão limitados e deverão ser trocados no mesmo dia, exclusivamente no Bob´s da Praça de Alimentação Arcos.

A exposição ‘A Era do Gelo’ estará aberta à visitação durante todo o horário de funcionamento do Shopping Jardins – de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

‘A Era do Gelo’

O quê? Exposição com esculturas de Manny, Ellie, Diego, Sid e Scrat, protagonistas da animação ‘A Era do Gelo’, tecnologia de realidade aumentada com curiosidades sobre estes graciosos animais do período glacial e gincana ‘Encontre a Noz Gigante’.

Quando? De 7 de janeiro a 17 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

Gincana ‘Encontre a Noz Gigante’ – De 20 a 24 de janeiro, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Da assessoria

Foto: Divulgação