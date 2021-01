TRT da 20ª Região retoma suas atividades nesta quinta-feira

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) retoma, nesta quinta-feira (7/1), suas atividades, nos moldes do Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais (Etapa 2), conforme ATO SGP.PR Nº 032/2020.

As audiências, sessões e prazos processuais, contudo, continuam suspensos e serão reiniciados no dia 21/1/2021.

Confira a Resolução Administrativa Nº 027/2018, que regulamenta o expediente forense e a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, no âmbito do TRT da 20ª Região.