CONBASF ELEGE NOVA DIRETORA E TEM MANUELLA MARTINS COMO PRESIDENTE

08/01/21 - 11:01:49

O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) realizou assembleia com os municípios consorciados para eleger a nova Diretora que conduzirá os trabalhos entre 2021 e 2024, em conformidade com o artigo 37 do Estatuto.

Assume a presidência para a nova gestão, a prefeita de Pacatuba, Manuella Almeida Martins; na vice-presidência está o prefeito de Telha, Flávio Dias Martins; na Diretoria Geral a prefeita de Monte Alegre, Marinez Silva Pereira Lino e na Diretoria Administrativa e Financeira a prefeita de Cedro de São João, Layana Soares da Costa.

O ex-presidente Alexandre Martins se despediu realizando um balanço de sua gestão salientando que “praticamente tiramos a entidade do zero e a entregamos como uma instituição de credibilidade e respeitada junto aos municípios associados e órgãos de fiscalização”.

Mostrando os resultados, Alexandre Martins informou o avanço em vários setores, a exemplo do fim de lixões em quatro cidades e outras sete aguardam a construção das unidades de transbordo com o apoio do CONBASF; fase de conclusão da implementação da coleta seletiva em onze municípios e outros nove estão em desenvolvimento; implementação de mais nove cooperativas, totalizando 13, e destacou que está em andamento a implementação dos aterros sanitários em Japaratuba e Canindé de São Francisco.

A presidente eleita, Manuella Martins assumiu a função e o compromisso de continuar com os projetos que estão em andamento. “O objetivo principal é acabar com todos os lixões destes municípios, proporcionando mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento social através das cooperativas de catadores, que é outro trabalho importante do Consórcio. Com o apoio da equipe técnica e dos colegas prefeitos e prefeitas, vamos avançar muito”, concluiu.

POR ASCOM/CONBASF