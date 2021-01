Covid-19 continua acima de 1.200 novos casos em Sergipe e registra mais 10 mortos

08/01/21 - 22:58:56

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 8, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.217 casos e 10 novos óbitos. Em Sergipe, 120.262 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.554 morreram. Todos os 10 óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 106.176 pacientes foram curados.

As 10 mortes foram: um homem, 49 anos, de Neópolis, com cardiopatia; um homem, 72 anos, Tobias Barreto, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 53 anos, de Nossa Senhora da Glória, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 36 anos, de Aracaju, com doença renal crônica e hipertensão; um homem, 17 anos, de Propriá imunodeficiência- portador do vírus HIV; um homem, 83 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 88 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 55 anos, Nossa Senhora do Socorro, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 73 anos, de Itabaiana, com hipertensão; uma mulher 81 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença renal crônica e diabetes.

Foram realizados 503.580 exames e 138.477 foram negativados. Estão internados 365 pacientes, sendo que no serviço público são 100 em leitos de UTI (adulto), 29 na UTI neonatal/ pediatria e 110 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 239. Já nos leitos do serviço privado estão internados 48 pessoas na UTI adulta, cinco na UTI neonatal/ pediatria e 73 em leitos clínicos, totalizando 126. São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.482 exames coletados.

Foram ampliados transitoriamente os leitos de UTI neonatal da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para 29 leitos devido ao aumento de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 entre os recém nascidos internados. A grande maioria não apresenta sintomatologia compatível com Covid-19, mas pela detecção do vírus através do RT-PCR há necessidade de manter medidas de isolamento. Todas as outras medidas para evitar a disseminação do vírus naquele ambiente foram tomadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.