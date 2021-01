Exposição ‘Paisagens Sergipanas’ encontra-se em cartaz no RioMar Aracaju

08/01/21 - 09:13:03

Tendo como fonte de inspiração os cenários bucólicos dos rios, o contraste das cores, o clima e a cultura que formam as paisagens do estado, o fotógrafo Arthur Leite apresenta a mostra ‘Paisagens Sergipanas’, em cartaz no RioMar Aracaju. A exposição revela imagens exuberantes do litoral e do mundo natural, documentadas em trilhas e passeios por diversos pontos turísticos sergipanos.

O acervo de Arthur Leite prima por apresentar todos os ângulos dos lugares por ele visitados, contemplando a fauna, a flora e personagens anônimos que compõem as imagens. O trabalho do fotógrafo chama a atenção do público pela delicadeza e singularidade com que retrata os cenários. A exposição ‘Paisagens Sergipanas’ é parte integrante do projeto Descobrindo a Natureza, evento promovido pelo RioMar que descreve sobre as curiosidades dos insetos que habitam matas e florestas.

A exposição está aberta à visitação no segundo piso do shopping, próximo à loja Camicado, até 14 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 12h às 22h. O acesso ao evento é gratuito.

Natural de Aracaju, Arthur Leite é fotojornalista e editor de fotografia, com 15 anos de bagagem profissional. Suas obras são reconhecidas dentro e fora do país, com publicações em revistas culturais, guias de turismo, jornais, além de trabalhos junto a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e International School Sport Federation (ISF), onde realizou coberturas fotojornalísticas esportivas dos mundiais de Triathlon e Volleyball Escolar.

Serviço

O quê? Exposição fotográfica ‘Paisagens Sergipanas’

Quando? Até 14 de fevereiro

Onde? Segundo piso do RioMar Aracaju – próximo à Camicado

Visitação? De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 22h

Acesso? Gratuito

Foto Arthur Leite

Da assessoria