PMAdá sequência ao Festival de Barzinho com apresentações Coroa do Meio e Atalaia

08/01/21 - 09:24:31

Desde a última quarta-feira (6), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, já realizou mais duas edições do Festival Itinerante de Barzinhos (FIB), uma delas no restaurante Seu Sergipe Bistrô, no bairro Atalaia, e a outra, no Container Gastro Beer, na Coroa do Meio. Para as apresentações, os estabelecimentos cumprem os protocolos de biossegurança contra o novo coronavírus.

“O Festival Itinerante de Barzinhos é uma segunda aplicação da Lei Aldir Blanc, porque estende os benefícios aos bares, que também integram o entorno da cadeia produtiva da música na nossa capital. Ou seja, esse festival leva música de boa qualidade a mais de 40 bares, garante o fomento da Lei Aldir Blanc aos músicos e faz circular nossa produção musical por vários bairros de Aracaju”, explica o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

A atração do primeiro dia foi o cantor Heitor Mendonça, que encantou os espectadores ao som de canções autorais e releituras da música popular, através de seu projeto chamado “o quintal do tempo, cantorias brasileiras”. O cantor foi selecionado na categoria Música Autoral, do edital Janelas Para as Artes. “Quero agradecer a Prefeitura pela oportunidade, principalmente neste momento difícil de pandemia”, comemora.

Quem também fez questão de agradecer foi a chef do restaurante, Seichele Barboza. “Quando eu soube da chamada pública já fui logo me inscrevendo e gostaria muito de agradecer a Lei e a Prefeitura pela oportunidade. Essa iniciativa é muito importante para valorizar a cultura sergipana e dar espaços aos nossos artistas”, disse Seichele.

Já na noite desta quinta-feira, 7, foi a vez da dupla Val e Júlio, com o estilo Rock Pop, se apresentar no Container Gastro Beer. Para o vocalista da dupla Valtercio Paixão, o edital veio para abraçar os músicos do município. “Gostaria de agradecer a Prefeitura pela oportunidade que está dando um respiro a nós músicos e que está segurando a nossa onda neste momento difícil de pandemia em que estamos há tanto tempo sem tocar”, disse.

O dono do Container Gastro Beer, Marcelo Gois, agradeceu e reforçou a importância do FIB. “A Prefeitura está de parabéns pela iniciativa, pois além de ajudar os músicos neste momento difícil, também está ajudando o estabelecimento e isso é muito importante”, ressaltou.

A turista Elza Faria, de Minas Gerais, disse estar amando o FIB e a capital. “Estou chegando a Aracaju agora e encontrar esse show feito por um projeto tão importante está sendo muito maravilhoso. Estou amando a cidade e muito feliz”, afirmou.

A programação do Festival Itinerante de Barzinhos se estende até o próximo sábado, dia 9, nos espaços que periodicamente promovem apresentações musicais e eventos, em diversos bairros da capital, que participaram do chamamento público e que seguem as normas de segurança sanitárias, com apresentações artísticas dos contemplados na categoria música do edital Janelas Para as Artes da LAB, e com acesso gratuito pelo público.

Ascom / Funcaju