PROJETO DE LEI DE FÁBIO HENRIQUE ESTABELECE NOVO AUXÍLIO EMERGENCIAL

08/01/21 - 14:29:18

Preocupado com a situação econômica das famílias brasileiras, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) apresentou o Projeto de Lei 5514/2020, que institui o retorno do auxílio emergencial em consequência da situação de pandemia do coronavírus (Covid-19). O deputado sergipano defende que somente quando toda a população estiver vacinada, quando às pessoas puderem voltar a viver com normalidade, é que pode se falar em acabar com o Auxílio Emergencial.

A PL de Fábio Henrique determina o pagamento do auxílio até o dia 30 de junho de 2021 ou por seis meses a contar da publicação da Lei. Os pagamentos terão o valor base de R$ 600,00, em conformidade ao quer foi definido na implantação do Auxílio Emergencial, em 2 de abril de 2020. O Auxílio Emergencial beneficia mais de 60 milhões de brasileiros.

Para Fábio Henrique, a economia ainda passa por dificuldades e a retirada do auxílio é condenar milhões de brasileiros à miséria, à fome, ao desemprego e ao fechamento de pequenas empresas pelo Brasil. “Infelizmente, ainda vivenciamos o distanciamento social e a manutenção do Auxílio significará a manutenção da comida na mesa do povo mais pobre. O Auxílio Emergencial não é da esquerda e nem da direita, a questão não é ideológica e deve nortear a união de todos”, defendeu o deputado Fábio Henrique.

Por Henrique Matos

Foto assessoria