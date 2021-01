Secretários da SSP e Sedurbs visitam obras do novo IML de Sergipe

08/01/21 - 07:06:48

Com o objetivo de modernizar o atendimento à população sergipana, o novo Instituto Médico Legal (IML) está quase pronto e em breve estará em funcionamento, com prédios específicos para o atendimento de casos envolvendo as mortes e para os demais serviços da instituição. A nova estrutura, que fica localizada em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana da capital, vai proporcionar maior eficiência nas perícias e mais agilidade nas perícias, liberações de corpos e outros exames periciais. Nesta quinta-feira, 7, os secretários da SSP, João Eloy, e da Sedurbs, Ubirajara Barreto, estiveram em visita ao novo prédio do IML.

A obra é conduzida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), e foi orçada em R$ R$ 11.370.128,00, sendo realizada com recursos oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinvest). São 2.500,00 m² de área construída em um terreno de 17.400,00 m².

O diretor do IML, Vitor Barros, destacou que a nova estrutura terá equipamentos modernos que beneficiarão todas as áreas de atuação da instituição. “Teremos equipamentos de ponta. Teremos um laboratório de patologia moderno, capaz de analisar todas as evidências que forem retiradas dos corpos. Também iremos contar com equipamentos de raio-x, scanners, ultrassom. A parte de refrigeração conseguirá adquirir e manter uma temperatura não oscilante e mesa de necropsia automatizada”, detalhou.

O coordenador-geral de perícias, Nestor Barros, mencionou que o novo prédio do IML é um sonho antigo que está sendo concretizado. “Eu fui nomeado perito criminal em 1986. É um sonho antigo. O prédio atual é muito central e o Ministério Público já havia pedido a retirada do IML daquele local. É um sonho que hoje estamos vendo ser realizado. Com a aquisição dos equipamentos, em trâmite, teremos um serviço de excelência para a população e para os servidores. Impactará substancialmente para a SSP e para a população sergipana”, ressaltou.

O secretário de desenvolvimento urbano e sustentabilidade, Ubirajara Barreto, informou que as obras são conduzidas pela Sedurbs e Cehop. Ele reiterou que o novo IML trará melhorias nos serviços prestados à população. “A secretaria atuou na aquisição do terreno, elaboração do projeto e na licitação. É um prédio que há muito tempo era um desejo de toda a população e da segurança pública. Creio eu que temos condições de tornar o IML de Sergipe uma referência no Nordeste”, enfatizou.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, realçou que a nova estrutura trará benefícios também para os servidores do IML. “É um sonho. Me lembro, logo quando entrei na segurança pública, o sonho de construção de um novo IML, em 1992. Agora, o governador Belivaldo Chagas está realizando esse sonho de construir uma nova sede do IML, onde os servidores terão condições de melhor desempenhar seu trabalho”, assinalou.

Estrutura

Um dos prédios do novo IML é composto por recepção, sala de necrópsia, laboratório, sala médica, geladeiras, incinerador, ossário, sala de podres, vestiários, copa, lavanderia, dormitórios para funcionários e três velatórios. O segundo possui recepção, salas para sexólogo, assistente social, odontologia, raios-X, reuniões e de administração, arquivo informativo, copa, coordenadoria, direção, secretaria, sanitários, além de quatro salas médicas e mais quatro de espera. Há ainda um terceiro prédio específico para serviços básicos de funcionamento da instituição.

Informações e foto SSP