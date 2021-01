SETUR APOIA AÇÃO DE PROMOÇÃO DO CAMARÃO EM BARES E RESTAURANTES

08/01/21 - 05:32:16

O Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, recebeu na manhã desta quinta-feira, 7, os organizadores do festival gastronômico “Carnaval do Camarão”, que vai ser promovido pela Abrasel/SE, e a Associação dos Criadores de Camarão de Sergipe, com parceiros privados e públicos.

A ideia é envolver os bares e restaurantes de Sergipe e os produtores de camarão para que os estabelecimentos, durante o período do Carnaval, promovam pratos à base de camarões, em condições especiais para os clientes, e com um toque de criatividade de cada chef.

Na reunião ficou decidido o apoio da Secretaria de Estado do Turismo, na inclusão desta iniciativa no calendário de eventos do Estado, e a ajuda na divulgação deste importante evento gastronômico, uma iniciativa que possui um grande potencial de desenvolvimento de duas importantes cadeias produtivas do estado, que são o turismo e a carcinicultura.

Participaram da reunião o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea, o vice-coordenador da Câmara Empresarial da Pesca e Aquicultura da Fecomércio e presidente da Associação dos Criadores de Camarão do Estado de Sergipe, Lee Fei (Felix) e o sócio proprietário da GetInfo, Luis Carlos Sousa.

Fonte e foto assessoria