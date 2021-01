Vereador Pastor Diego inicia mandato com intensas ações

08/01/21 - 16:32:20

Vereador está muito atento às questões de saúde no enfrentamento à Pandemia e planeja ações nesse sentido. A valorização da família, dos valores cristãos e a revisão de tributos também estão na pauta de atuação do parlamentar

Com equipe de gabinete montada e focada em muito trabalho em prol da população de Aracaju, o vereador Pastor Diego já deu início às atividades do seu mandato. Nesta primeira semana de janeiro, ele acompanhou requerimentos de ambulantes junto à Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e já deu início às visitas às secretarias municipais, a exemplo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), a fim de conhecer melhor o funcionamento de cada pasta.

O parlamentar também se reuniu com alguns colegas vereadores para discutir o papel do Legislativo no atual cenário político. “Temos muito que somar nas ações pela nossa cidade, sobretudo, no enfrentamento da pandemia”, disse ele.

Entre as propostas de trabalho do Pastor Diego para serem tocadas adiante neste primeiro ano de seu mandato estão a revisão de tributos como IPTU, ISS e taxa de publicidade; a revisão de regras do Plano Diretor quanto à ocupação de espaços públicos por comerciantes e ambulantes; o incentivo às práticas sustentáveis com desconto no IPTU; e acompanhamento da saúde emocional nas escolas.

Além disso, o Pastor Diego apresentará Projeto de Lei que reconhece a Atividade Religiosa como serviço essencial e o Templo Religioso como local inviolável em qualquer tempo. “Estou aqui para honrar e glorificar o nome de Deus, meu Pai, defender sua Santa Palavra e servir com verdade a população de Aracaju”, afirmou ele na solenidade de posse ocorrida no dia 1° de janeiro.

Por Moema Lopes