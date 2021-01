Gratuito: Universidade Tiradentes promove lives de preparação para o Enem

Universidade Tiradentes vai iniciar, a partir do próximo dia 11 de janeiro, às 15h e 16h, o Aprovação Enem Check

Quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá uma ótima opção gratuita para estudar e alcançar bons resultados nessa reta final para a prova. A Universidade Tiradentes vai iniciar, a partir do próximo dia 11 de janeiro, às 15h e 16h, o Aprovação Enem Check, com a participação de professores renomados do cursinho pré-vestibular Uni+.

A ação traz conteúdos e dicas referentes aos três anos do ensino médio que mais caem no Enem. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site https://www.unit.br/enemcheck. Os inscritos terão acesso às lives de diversas aulas, com conteúdos completos, bem como um material exclusivo de estudos desenvolvido pelos professores.

De 11 a 15 de janeiro, os professores convidados são Prof. Wilson (Inglês); Prof. Ana Karla (Espanhol); Prof. Diego (Atualidades); Prof. Katia (Redação); Prof. Heleno (Geografia); Prof. Ashley (Sociologia); Prof. Jurubeba (História); Prof. Bianca (Português); Prof. Dicson (Interpretação de texto); Prof. Bruno (Filosofia).

Já na semana de 18 a 22 de janeiro, a programação será com o time de professores: Prof. Adroaldo (Matemática); Prof. Soraya (Biologia); Prof. Jaeldson (Matemática); Prof. Phelipe (Química); Prof. Marcel (Matemática); Prof. Marcelo (Física); Prof. Anderson (Física); Prof. Digenal (Biologia); Prof. Ávido (Matemática); Prof. Patrick (Química).

Vale lembrar que, devido a pandemia da Covid-19, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram adiar o Enem 2020. As provas terão formato diferenciado, com versão impressa e presencial nos dias 17 e 24 de janeiro e também versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. De acordo com os organizadores, 5.783.357 candidatos se inscreveram.

Nota do Enem

A nota do Enem é critério para os processos seletivos de instituições de ensino superior em todo o Brasil, incluindo a própria Unit, que está com inscrições abertas para o processo seletivo deste ano. Os candidatos que quiserem utilizar a nota do Enem para ingressar em um curso de graduação presencial da Unit AL ou EAD, já podem se inscrever em https://www.unit.br/nota-do-enem.

