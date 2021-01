Prefeito Padre Inaldo visita obra de construção da creche do Parque dos Faróis

09/01/21 - 20:12:30

O sonho está cada dia mais próximo. Centenas de pais e mães, do Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, estão contando os dias para verem em pleno funcionamento, a creche que a prefeitura está construindo naquela comunidade. Foram oito anos de promessa e somente com a administração do Padre Inaldo, o projeto começou a ganhar corpo. Nesta sexta-feira, 08, o prefeito fez uma visita técnica à obra, acompanhado do secretário da Infraestrutura, Eliel Felipe, vereador, Pastor Robson e vereadora, Jeane do Posto.

O terreno onde a creche será erguida recebe os últimos retoques e logo logo começam as fundações. O vereador Pastor Robson, fez questão de dizer que é muito grato a gestão do padre Inaldo, que não mediu esforços para transformar em realidade o sonho da população daquele núcleo habitacional. O vereador, por várias vezes levou esse assunto para Tribuna da Câmara, destacando a necessidade da construção desse creche.

Da mesma forma, a vereadora, Jeane do Posto, que acompanhou a visita do prefeito, se disse feliz em ver uma obra tão importante sendo construída. O prefeito, Padre Inaldo, que já entregou cinco novas creches ao povo de Socorro, lembrou que, além dessa do Parque dos Faróis, está construindo mais uma no Pai André e reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando para que outras creches possam ser construîdas no município. Ao agradecer a visita do prefeito, o secretário Eliel Felipe afirmou que Socorro, hoje, é um canteiro de obras, graças a força de trabalho do atual gestor e que se sente feliz em fazer parte da sua equipe, à frente de uma pasta tão importante como a Infraestrutura.

Fonte e foto assessoria