Acidente envolvendo moto e carro de passeio deixou duas mulheres mortas em Aracaju

10/01/21 - 07:06:49

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, ocorrido no início da manhã desse domingo (10) deixou duas vítimas fatais na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades da concessionária da Toyota.

As informações são de que o acidente foi registrado por volta das 05:30h, e as primeiras informações são de que o motorista de um veículo teria invadido a preferencial, fugindo do local, provocando a morte de duas mulheres.

Devido ao forte impacto, as duas mulheres morreram no local.

A perícia e o IML foram acionados para se deslocarem ao local do acidente.

Com informações e foto Espaço Militar