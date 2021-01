Bairro Jardins é o primeiro no ano a receber mutirão de combate ao Aedes aegypti

10/01/21 - 08:44:37

Neste sábado, 9, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou o primeiro mutirão, de 2021, de combate ao Aedes aegypti. A ação ocorreu no bairro Jardins, tendo como ponto de partida a praça Clodoaldo Alencar.

O mutirão contou com apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema). A atuação da SMS é embasada em orientação, identificação e eliminação do mosquito, através de serviços, educação, varrição, capinação, roçagem mecanizada e coleta de resíduos descartados incorretamente em terrenos baldios e vias públicas da localidade.

De acordo com o gerente do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti, Jeferson Santana, o bairro Jardins apresenta cinco casos notificados de dengue, nove casos de chikungunya, e nenhum de zika. Vale ressaltar que a melhor forma de combate é a participação da população, evitando o acúmulo de água parada e fazendo limpeza regular de reservatórios.

“No último Levantamento Rápido de índices para Aedes aegypti (LIRAa) realizado em novembro, o bairro jardins apresentou 2% de infestação, por isso temos realizado nossas atividades para assegurar que a capital não sofra com novos surtos da doença. Além de vistoriar e eliminar possíveis focos do mosquito nas praças, terrenos e áreas de uso comum na localidade, os agentes de combate a endemias também adentraram os imóveis, aplicando todas as medidas sanitárias recomendadas, fazendo uso dos equipamentos de proteção individual e com a devida autorização dos proprietários”, explica.

Dados

Em Aracaju, no ano de 2020, foram notificados 1.568 casos de dengue, 2.367 chikungunya, e 137 de zika.

Cuidados

Para eliminar criadouros os cuidados são simples: manter os reservatórios bem fechados; fazer a manutenção correta dos locais que acumulam água como piscinas e bebedouros de animais; cuidar para manter lixeiras fechadas e fazer o descarte correto do lixo ou entulho; guardar pneus e garrafas em local coberto ou fazer o descarte correto; colocar areia nos pratos das plantas; e fazer a limpeza e a manutenção correta das calhas.

Colaboração

“É importante destacar que o mutirão não diminui a responsabilidade do cidadão, que precisa ficar atento ao acúmulo de água em casa. Orientamos o morador a fazer uma busca detalhada no imóvel e, em uma possível identificação de algo de risco, ele possa fazer o controle. A mudança entre sol e chuva geralmente leva ao acúmulo de água, daí, é importante que o morador perceba a característica desse depósito e elimine”, alerta.

Reconhecimento da população

A moradora do bairro, Andreza de Souza elogiou a atuação da Prefeitura. “Eu vejo como um trabalho importantíssimo, não apenas porque mantém nosso bairro protegido da dengue, mas porque deixa ele mais limpo e seguro de outras doenças. Isso é um alívio e garantia de que a Prefeitura está olhando por nós também. O que falta, infelizmente, é a consciência de alguns moradores”, disse.

Assim como o poder público, a população deve estar na linha de frente no combate ao mosquito, é esse o recado da moradora Maria Acácia Fontes. “Na minha casa estou atenta sempre e chamo a atenção dos vizinhos também porque não adianta eu cuidar da minha casa e eles não cuidarem das deles”, destacou.

Fonte e foto SMS