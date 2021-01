DEPUTADO SUGERE RETORNO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 100 AOS SERGIPANOS

O deputado estadual capitão Samuel Barreto está sugerindo que o governador Belivaldo Chagas, volte a retomar o auxílio emergencial no valor de R$ 100 aos sergipanos.

Segundo Samuel, o valor oferecido pelo governo do Estado é o mesmo valor do Bolsa Família, criado no ano passado. Ele explica que pretende encaminhar para Assembleia Legislativa o projeto criando a Lei e, segundo Samuel Barreto, “a fome e o desemprego são visíveis em Sergipe” e por conta disso, sugere o retorno do auxílio.

Sobre o auxilio emergencial, o parlamentar diz que o “governador precisa continuar com o auxílio emergencial que a Alese aprovou e foi encerrado em dezembro. São R$ 100,00, o mesmo valor da Bolsa Família. Apelo ao governador Belivaldo Chagas que encaminhe para a Alese, pois votaremos no recesso”.