SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LIBERA PROGRAMAÇÃO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS

O programa Estude em Casa, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), liberou a programação da 39ª semana de aulas não presenciais. São videoaulas que contemplam as modalidades do Ensino Fundamental (anos finais) e do Ensino Médio, a que os estudantes sergipanos poderão assistir, via TV Aperipê (canal 6.1), no período de 11 a 15 de janeiro. Os conteúdos das aulas são compostos de assuntos que contemplam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A programação oferta quatro horas e quarenta minutos de aulas por dia. Para o Ensino Fundamental Maior, as videoaulas serão exibidas no horário das 9h às 11h40, e para o Ensino Médio, das 16h às 18h. O cronograma detalhado do conteúdo pode ser acessado por meio dos seguintes links:

Ensino Fundamental: https://drive.google.com/file/d/1X8s8gOEgPGqZc5pqwNj9E0zjksyRcg6p/view

Ensino Médio: https://drive.google.com/file/d/1ju5-axfGhlSmEbiz9AlwEdohwV-Ug9Io/view