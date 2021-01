IRMÃO MATA O OUTRO APÓS DESFERIR UMA FACADA EM POVOADO DE LAGARTO

10/01/21 - 10:10:16

Um crime registrado na noite de sábado (09), chocou os moradores do povoado Queiroz, em Lagarto, quando um irmão matou o outro.

As informações são de que o pedreiro 47 anos, morador do Conjunto Antônio Martins de Menezes, foi morto com uma garrafada na cabeça e uma facada na barriga. O acusado do crime é o seu próprio irmão.

Populares contam que os dois estavam num bar quando o fato ocorreu. A vitima chegou a ser socorrida e levado ao hospital mas não resistiu.

Com informações de Laelson Correia