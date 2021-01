PMA orienta sobre isolamento domiciliar após testagem para covid-19

10/01/21 - 08:27:09

O atendimento do MonitorAju, serviço criado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, funciona para o acompanhamento de casos confirmados de covid-19 e seus comunicantes, bem como para a confirmação de resultados dos testes que são entregues pelo Laboratório Central (Lacen).

Por conta da demanda que estava reprimida no laboratório, nas últimas semanas, o fluxo das ligações para a entrega dos resultados positivos também ficou prejudicado. Porém, a demora na entrega não exclui a orientação de se manter o isolamento domiciliar preconizado pelas autoridades sanitárias.

“Passamos por um período de atraso nos resultados dos exames RT-PCR, e infelizmente, esses resultados estavam saindo próximos ao fim do período de isolamento, o qual é calculado com base na data de início dos sintomas. Mas orientamos à população que, para aqueles usuários que apresentarem sintomas da doença e fizerem o teste RT-PCR, que cumpram o isolamento de dez dias, a partir da data do início dos sintomas. Esse isolamento auxilia para que indivíduos saudáveis não sejam acometidos pela doença”, explica a coordenadora do MonitorAju, Cynthia Rocha.

A coordenadora salienta ainda que, as medidas de prevenção ainda são as maiores aliadas contra a covid-19, visto que se trata de ações individuais em prol do coletivo. “Devemos continuar aplicando as medidas de higienização, distanciamento social, utilização de máscaras em todos os ambientes e o não compartilhamento de objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos”, pontuou.

Monitoramento

Mensalmente, o MonitorAju acompanha 1.140 usuários, entre casos confirmados, comunicantes e pessoas sintomáticas (que entraram em contato com o serviço através do 0800, pelo site da Prefeitura ou ainda as que foram abordadas no monitoramento feito no aeroporto).

Esse serviço funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h (para receber as ligações, entrar em contato para a entrega dos resultados e realizar o monitoramento), aos sábados das 8h às 14h (apenas para ligação de entrega de resultados e fazer o monitoramento).

“Desde o início do mês passado, o serviço foi ampliado com o sistema robotizado, que liga diariamente para todos os usuários que estão em monitoramento. Por esse sistema, o usuário responde a questões relacionadas aos sintomas, e em casos onde há o agravamento dos sintomas, ou o usuário faz parte do grupo de risco e está com sintomas, a ligação é encaminhada para um técnico. Caso isso aconteça fora do horário de atendimento do monitoramento, o usuário será orientado a buscar atendimento hospitalar”, informa Cynthia Rocha.

Se o usuário não receber a ligação do serviço de monitoramento e desejar ter acesso ao resultado, é possível solicitá-lo através da plataforma AjuInteligente, disponível no endereço ajuinteligente.aracaju.se.gov.br, onde, após um breve cadastro com dados pessoais, o cidadão é direcionado a uma página que solicita a identificação da unidade básica onde foi realizada a coleta.

Fonte: PMA

Foto: Sérgio Silva