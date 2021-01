Deputado Gustinho Ribeiro irá acompanhar Arthur Lira em viagem pelo País

11/01/21 - 10:13:50

A partir desta segunda-feira, 11, o deputado federal Gustinho Ribeiro, vice-líder do Governo na Câmara, irá acompanhar o deputado federal Arthur Lira em viagem por todo o País. O deputado sergipano faz parte da equipe de coordenação de campanha de Lira para presidente da Câmara, que pretende visitar os deputados em suas bases nos próximos dias em busca de votos

Gustinho vem se destacando na Câmara pela capacidade de articulação. “Recebi o convite para fazer parte da equipe e Lira me convidou para viajar com ele pelo País para um diálogo mais próximo com os deputados. Aceitei porque entendo que ele irá dar ainda mais força ao projeto de mudança e fazer com que a Câmara seja independente, porém de forma harmônica com os demais poderes”, afirmou o deputado.

Para Gustinho Ribeiro, Arthur Lira reúne aquilo que é mais importante para a Câmara, a boa relação com o Governo e a coragem para defender as prerrogativas do parlamento sempre que for necessário. “Ele tem a capacidade necessária para construir consensos e respeito às diversas bancadas da Câmara. E essas qualidades são importantes para o futuro presidente da Casa”, garantiu.

Fonte e foto assessoria