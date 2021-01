Deputado Zezinho Sobral celebra permanência do Cartão Mais Inclusão

11/01/21 - 16:13:14

Parlamentar defendeu o projeto de continuidade do auxílio aos sergipanos de baixa renda

Atuante na defesa e fortalecimento de políticas públicas de assistência social, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) celebrou a sanção da Lei n° 8.808/20 que torna permanente o Cartão Mais Inclusão – CMAIS. Criado pelo Governo do Estado em março de 2020, diante da pandemia do coronavírus, a ação garante a concessão de auxílio mensal de R$ 100 à população em situação de extrema pobreza e insegurança alimentar.

“Esse programa de transferência de renda faz a diferença na vida de muitos sergipanos. Com o fim do auxílio emergencial do Governo Federal, em dezembro passado, o Governo de Sergipe compreendeu a necessidade de manter o cartão CMAIS, em razão da continuidade da pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos”, afirmou o deputado Zezinho Sobral, que defendeu o projeto de permanência do CMAIS no plenário da Assembleia Legislativa.

Os recursos necessários para atendimento da reformulação do programa serão oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCEP. Os beneficiários do CMAIS são os sergipanos em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. Inicialmente, serão atendidas 6 mil pessoas.

“O CMAIS foi exitoso em 2020 e acredito que o novo molde trará resultados satisfatórios. A prioridade é atender a quem mais precisa e garantir alimentação e cidadania aos beneficiários. Sempre defenderei o fortalecimento de programas que garantam comida na mesa dos sergipanos, a exemplo do CMAIS e do Mão Amiga”, pontuou Zezinho Sobral.

