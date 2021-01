PM PRENDE HOMEM POR TENTATIVA DE FURTO DE CAMINHÃO EM ARACAJU

11/01/21 - 10:07:58

Na manhã deste domingo, 10, policiais militares da 2ª Companhia do 1º Batalhão efetuaram a prisão de um homem por tentativa de furto de caminhão no Conjunto Orlando Dantas, bairro São Conrado.

O suspeito foi preso em flagrante dentro do veículo que tentava furtar, nas imediações do Colégio Estadual Barão de Mauá. No local da ocorrência, os policiais militares ainda verificaram que o infrator quebrou um dos vidros para acessar a cabine do caminhão e arrombou o painel para tentar dar a partida através de ligação direta na fiação.

O flagrante foi registrado na Delegacia Plantonista, na presença do proprietário do veículo e de testemunhas do fato.

Fonte: Ascom PM/SE