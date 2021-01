Prefeito visita obras de reforma e manutenção de Unidades Básicas de Saúde

11/01/21 - 14:57:48

Das 27 Unidades Básicas de Saúde do Município, 19 já foram reformadas e mais três estão recebendo melhorias: Otaviana Matos, no Marcos Freire III; José do Prado Barreto, na Piabeta; e Tancredo Neves, no Conjunto João Alves Filho. Nesta segunda-feira, 11, o prefeito do município, Padre Inaldo, o secretário de Saúde, Enock Ribeiro, e o secretário de Infraestrutura, Eliel Felipe, realizaram uma visita técnica nessas unidades que estão em reforma e manutenção.

No Otaviana Matos, por exemplo, foram construídas quatro novas salas: duas para consultório médico, uma para esterilização de material e outra para utilidades. Ainda foi instalado piso tático, cerca de proteção, bancada para atendimento ao público e banheiro com acessibilidade. “São melhorias que vão trazer mais conforto para o atendimento da nossa população”, destacou Padre Inaldo.

Segundo Enock, os consultórios odontológicos agora têm um novo formato. “Estamos aproveitando a reforma dessas unidades para incluir a divisão dos consultórios odontológicos. Assim, seguimos as recomendações do Ministério da Saúde para esse momento de pandemia”, disse Enock.

Fonte e foto assessoria