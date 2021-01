PRF LIBERTA REFÉM E RECUPERA CARGA AVALIADA EM MAIS DE R$ 242 MIL NA BAHIA

11/01/21 - 05:09:16

Após um confronto armado, policiais rodoviários federais recuperaram caminhão e carga roubados, libertando o condutor que estava refém de criminosos. A ação aconteceu na noite de sábado, 9, no município de Rio Real/BA, área de circunscrição da PRF/SE.

Equipes da PRF em Sergipe foram informadas sobre o roubo de um caminhão M.Benz/L 1218 com placas de São Paulo, ocorrido momentos antes nas proximidades do km 20 da BR-101/BA, região conhecida como “Subida da Torre”.

Os policiais avistaram o veículo em uma estrada vicinal, a cerca de dez quilômetros do local do roubo. Ao se aproximarem, foram recebidos a tiros por três indivíduos e houve confronto. Os criminosos conseguiram fugir para uma área de mata fechada, sendo favorecidos pela escuridão no local.

O condutor do caminhão estava amarrado dentro da cabine do veículo e foi libertado ileso pelos policiais.

Além do caminhão, a equipe PRF recuperou toda a carga transportada composta por produtos de higiene pessoal e cosméticos, avaliada em mais de R$ 242 mil. Também foi apreendida uma motocicleta Honda/CG150 Fan Esdi com placa da Bahia, abandonada pelos bandidos durante a fuga e usada na ação criminosa, juntamente com três capacetes.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Rio Real/BA.

Fonte: PRF/SE