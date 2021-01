Revisão Final para o Enem ocorre nos períodos de 13 a 15 e 21 a 22 de janeiro

11/01/21 - 13:58:00

Em Sergipe, 87.502 candidatos se inscreveram no Enem, 12.720 dos quais são da rede estadual de ensino e 4.630 são do curso Pré-universitário da Seduc

O próximo domingo, 17, será o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Programa Pré-universitário (Preuni), mantém o ritmo de preparação com os jovens estudantes que almejam a tão sonhada vaga na universidade. Para tanto, de 13 a 15 de janeiro, ocorrerá a revisão final com assuntos de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Nos dias 21 a 22, os estudantes irão se debruçar nas temáticas que norteiam as Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. As aulas ocorrerão no YouTube Educação Sergipe e na TV Alese (canal 5.2), das 16h às 18h.

Pela primeira vez, os candidatos ao Enem tiveram que trocar as arquibancadas da Arena Batistão pelos acentos da sua própria casa. Mesmo sem o calor humano e aquele clima fresquinho do fim da tarde antes de começar o aulão, nesta reta final, os estudantes estiveram 100% mobilizados para não perder o compasso de uma preparação que ganhou força nas salas virtuais, grupos de WhatsApp e em tantas outras ferramentas digitais. Além disso, as ações desenvolvidas pelo Preuni também ampararam os estudantes que se adaptaram à nova rotina, como o Plantão do Enem, Podcasts na Rádio Aperipê, Planejamento Semanal de Aulas, e o material didático disponível no portal Estude em Casa.

De acordo com a coordenadora do Preuni, professora Gisele Pádua, todos os 4.630 alunos matriculados no programa estão inscritos no Enem 2020. “A revisão final foi preparada com muito carinho, responsabilidade e com muita atenção. A gente vai trazer dicas quentíssimas e valiosíssimas. É importante que todos assistam, porque uma questão do Enem pode estar na revisão. O professor pode dar uma dica e o aluno conseguir responder a sua prova depois de ter assistido à revisão. As aulas serão transmitidas pelo YouTube e pela televisão. Então, quem não tiver internet pode sintonizar a TV Alese, no canal 5.2, que os nossos professores estarão com um supermaterial para todos acompanharem”, disse.

Programação

No 13 de janeiro inicia-se a revisão final de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Nessa data acontecerão as aulas de Português (Dicson Soares e Drusila Vasconcelos) e Literatura (Roberto Lopes). As aulas da área de Linguagens serão ministradas no dia seguinte, 14 de janeiro, com Inglês (Martha Soraya), Espanhol (Monicque Risper), Arte (Felipe Godoy) e Educação Física (Márcio Oliveira).

Na sexta-feira, 15, será a vez das disciplinas da área de Humanas, com aulas de Geografia (Fernando Cabral, Joelson Oliveira e Luís Eduardo), História (Jairton Peterson, Priscila Guarino e Rodrigo Xavier), Sociologia (Eduardo Alves e Sharlene Prata) e Filosofia (André Moreira e Max Erb). Essas aulas encerram as revisões dos conteúdos que cairão no primeiro dia de prova do Enem, 17 de janeiro.

A semana seguinte, reta final para o segundo dia de prova, que será em 24 de janeiro, contará com aulas das disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática. No dia 21 de janeiro será a vez de Física (Edigênia Ferreira, Jack Leão e Michael Menezes), Química (Márcio Cardoso) e Biologia (Flávio Campos e Bárbara Silveira). Já no dia 22, as aulas serão de Matemática, com os professores André Calderaro, Adivando Batista e Fábio Rocha.

Mais conteúdo

Para além da revisão final, os estudantes podem acompanhar o conteúdo das semanas anteriores que continuam salvos no YouTube, como as revisões de Atualidades/Redação que ocorreram nos dias 6, 7 e 8 de janeiro. Basta acessar: www.youtube.com/educacaosergipe. As aulas no rádio também continuam. De 11 a 15 de janeiro, os podcasts educativos do Preuni podem ser acompanhados na Rádio Aperipê AM 630, que excepcionalmente no mês de janeiro, está operando na frequência 106.1 FM, em decorrência de reforma nos estúdios.

As aulas do Preuni no rádio ocorrem das 9h22 às 9h42, com dois momentos de 10 minutos cada, seguidos de dicas com um minuto de duração por área de conhecimento. O conteúdo é conduzido pelos professores articuladores do Preuni Seduc.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM