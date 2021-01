Ação Solidária Santo Antônio faz 40 anos e presta diversas homenagens

12/01/21 - 12:16:41

A Ação Solidária Santo Antônio, entidade beneficente criada há quarenta anos pelo jornalista e radialista João de Barros, o conhecido Barrinho, localizada no Jardim Universitário, Rosa Elze, em São Cristóvão, completa 40 anos e faz uma vasta programação para comemorar a data.

A atual diretoria, comandada pelo padre Edson Luiz, está preparando uma vasta programação para lembrar agora em janeiro três importantes datas: o aniversário de morte do fundador João de Barros, o Barrinhos (dia 5), o dia do seu nascimento (13) e o da fundação da entidade também nessa mesma data.

Tudo vai acontecer no final do mês, mais precisamente nos dias 30 (sábado), com a realização de uma feijoada beneficente, show com banda gospel, inauguração do Memorial João de Barros e apresentação de capoeira com o contra mestre Cascavel.

Está programado também o lançamento da pedra fundamental do Condomínio “João de Barros” num terreno que foi cedido por um morador (que não quer se identificar) do Rosa Elze para que sejam abrigados alguns dos moradores que hoje estão ocupando o prédio da Ação Solidária Santo Antônio.

Já no dia 31 (domingo), acontece a tradicional Celebração com os padres Edson Luiz e Conrado Sansoni, como também apresentação do Coral da Igreja da Família e do Grupo de Flautistas “Canarinhos”, formado por garotos da comunidade do Jardim Universitário e treinados por professores da UFS.

HOMENGENS – No sábado, dia 30, a diretoria da Ação Solidária prestará várias homenagens a personalidades e pessoas que contribuíram e ainda contribuem com a entidade, seja com doações financeiras ou objetos para serem sorteados ou distribuídos aos frequentadores e à comunidade em geral.

Entre os homenageados, receberão placas comemorativas dos 40 anos da Ação Solidária os chamados “Sócios Fundadores” e “Sócios Beneméritos”, assim como os “Sócios Contribuintes”, aqueles que, espontaneamente, destinam um valor mensal em espécie para ajudar na manutenção da instituição.

HISTÓRIA – A Ação Solidária Santo Antônio é uma entidade criada há mais de 40 anos pelo jornalista João de Barros, o Barrinho, que tem como objetivo principal desenvolver ações sociais voltadas para a população da comunidade do Jardim Universitário (Barreiros), localizada no chamado Grande Rosa Elze, em São Cristóvão.

Atualmente, a Ação Solidária Santo Antônio é presidida pelo bispo da Igreja da Família Edson Luiz, e conta ainda na sua diretoria com o professor Adilson (vice-presidente), dono do Colégio O Globo, o jornalista Toni Alcântara (tesoureiro) e o professor Jenisson (secretário geral), também do Colégio O Globo.

A entidade vive de doações de colaboradores, seja através de recursos financeiros ou objetos de uso pessoal usados, mas em bom estado, além de mantimentos, alimentos não perecíveis e material de construção para a recuperação de alguns ambientes aonde ela funciona.

Foto assessoria

Por Ana Cláudia Pereira