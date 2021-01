ACIDENTE ENVOLVENDO MOTO E CAMINHÃO FAZ MAIS UMA VÍTIMA FATAL NO INTERIOR

12/01/21 - 10:07:24

Um acidente envolvendo motocicleta fez mais uma vítima fatal nesta terça-feira (12) no interior do Estado.

As informações são de que o acidente foi registrado na rodovia que liga os municípios de Itabaiana e Campo do Brito quando um motoqueiro teria desviado da um caminhão e acabou batendo de frente com outro que chegou a tombar.

A vítima do acidente morreu no local.

Foto redes sociais PM2 INFORM