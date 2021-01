Atividades à distância auxiliam estudantes na preparação para o Enem

12/01/21 - 14:37:07

Dados do Ministério da Educação e do Governo do Estado indicam que cerca de 87 mil estudantes devem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano em Sergipe. Em meio aos desafios impostos pela pandeia da Covid-19, alunos, professores e escolas tiveram que se adaptar às ferramentas de ensino remoto, que se tornaram essenciais para a aprendizagem.

Buscando auxiliar os estudantes na preparação para o Enem, algumas instituições e escolas reconhecidas pelo alto nível de aprovação de seus alunos no exame, disponibilizaram cursos gratuitos através da internet. A iniciativa beneficiou especialmente os estudantes da rede pública e aqueles jovens que vinham estudando sozinhos, sem acompanhamento de professores ou oficinas preparatórias.

De agosto a dezembro de 2020, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) realizou cursos online e gratuitos de Redação, Atualidades e Matemática para o Enem. Mais de 125 jovens de 16 a 24 anos, egressos ou estudantes do Ensino Médio em escola pública, participaram das atividades e tiveram a oportunidade de exercitar conteúdos, interagir com os professores e manter a rotina de estudos.

Aos 24 anos, Helder Barreto de Melo prepara-se para realizar o Enem pela terceira vez e relata que iniciativas como a do Instituto JCPM foram fundamentais para não perder o foco. “Apesar das dificuldades com a internet, os cursos online me ajudaram muito nesse momento em que estou estudando por conta própria. Os professores foram dedicados, passaram dicas importantes, atalhos para otimizar o tempo e foram essenciais no meu processo de aprendizagem”, destaca o jovem morador do povoado Areia Branca, em Aracaju (SE), que pretende ingressar em um curso da área de Tecnologia da Informação.

Adaptação

Referência em aprovação no Enem em Sergipe, o colégio Master, em Aracaju (SE), também disponibilizou à comunidade estudantil cursos gratuitos voltados ao exame, por meio da plataforma desenvolvida no final do ano passado, Master Digital. As aulas acontecem de forma totalmente virtual e seguem até o dia 22 de janeiro. Para conferir a programação dos dias, aulas e se inscrever, basta acessar masterdigitalaju.com.br.

A nova realidade também mudou a rotina dos alunos matriculados na escola, que agora mesclam a frequência em aulas presenciais e virtuais. O coordenador do Ensino Médio da instituição, Anderson Peixoto, explica que a escola começou a oferecer de forma regular aos alunos matriculados revisões, que acontecem nas duas modalidades.

“A revisão para a prova do Enem começou em novembro e segue até o dia 21 deste mês. Pela manhã desenvolvemos as atividades que chamamos de ‘Prática Enem’ de forma presencial para os alunos das terceiras séries, assistentes e pré-vestibular, revisando os principais conteúdos, e pela tarde acontecem as oficinas de forma remota”, explica.

E com as provas agendadas para os próximos domingos, 17 e 24 de janeiro, a recomendação dos especialistas é desacelerar, fazer revisões pontuais e buscar atividades que promovam o relaxamento nesta reta final. Além do suporte psicológico, umas das atividades também oferecidas é a yoga, antes realizada de forma presencial aos estudantes e, agora, disponibilizada de forma virtual.

“As aulas continuam acontecendo mesmo com a pandemia, mas agora neste outro formato, e são importantes sempre, mas reforçamos a prática agora com a proximidade da prova, pois em alguns momentos o nervosismo e a ansiedade surgem e a atividade entra em cena para reduzir esses sentimentos”, ressalta a professora de Yoga, Paula Jatobá.

Da assessoria

Foto: Divulgação