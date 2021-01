Avança Sergipe: Governo recupera SE-290 no trecho entre Umbaúba e Itabaianinha

Cerca de 20 km de via serão recuperadas e melhorando o tráfego na região

Já tem máquinas na pista e 35 trabalhadores da empresa contratada atuando na execução da obra que vai recuperar mais de 20 quilômetros de rodovia no território Sul sergipano. A revitalização do trecho da SE-290, que liga os municípios de Umbaúba e Itabaianinha tem investimento de R$11.169.331,39 e vai atender a um anseio antigo da população que trafega pelo local.

Executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a obra é mais uma realização do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe.

“Essa rodovia precisava muito de uma reestruturação, porque ela foi executada há mais de 30 anos, tendo tão somente a operação tapa-buraco. Agora está sendo reestruturada pelo método da reciclagem, onde você incorporar o pavimento à base, uma nova imprimação, uma nova capa, facilitando assim o transporte intermunicipal, bem como o transporte da safra de maneira geral, seja agrícola ou pecuária”, explicou o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto.

A rodovia tem oito metros de largura de asfalto e já conta com serviços de reciclagem, imprimação, aplicação de CAUQ (concreto asfáltico usinado a quente) que é um dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias urbanas e rodovias brasileiras, serviços topográficos e limpeza.

A obra tem como objetivo facilitar o escoamento da produção de citricultura produzida na região, além da cerâmica e impulsionará diretamente a economia, além de proporcionar mais segurança para a população que trafega pela rodovia todos os dias.

Fonte e foto assessoria