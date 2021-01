Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes retoma agendamento

A clínica escola está com agendamento disponível para o primeiro semestre de 2021

O ano de 2020 foi desafiador. Após o anúncio da necessidade de distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus e do início do trabalho em home office, a equipe da Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes criou o plantão psicológico online para atender não somente a cidade de Aracaju, mas a todos os municípios sergipanos e até pessoas de outros Estados.

Segundo a psicóloga Jamille Figueiredo, preceptora e responsável técnica da Clínica-escola de Psicologia da Unit, no primeiro semestre de 2020, foram beneficiadas 452 pessoas com os atendimentos online na modalidade individual. Já no segundo semestre foram 472 pacientes/clientes atendidos.

“Há 19 anos a clínica cuida da saúde mental do sergipano. Em 2020 conseguimos adaptar os serviços. A modalidade online beneficiou tanto os pacientes, que puderam ser atendidos com a mesma qualidade e confiabilidade, de acordo com os preceitos éticos que regem a profissão do psicólogo, como também os nossos alunos, que além da experiência ampla em atendimento presencial vivenciaram ainda o online, seguindo uma tendência do mercado de trabalho”, argumenta.

“Agradecemos os nossos pacientes/clientes que acreditaram no serviço e, também, a toda energia e disponibilidade dos nossos professores e alunos que fizeram esse trabalho acontecer”, enaltece a psicóloga Jacqueline Caldeira, coordenadora da Clínica-escola de Psicologia da Universidade Tiradentes.

A clínica de psicologia retomou as atividades na primeira semana de janeiro com realização de inscrições para o início do processo de psicoterapia.

“Vale lembrar que além da psicoterapia individual para crianças, adolescentes e adultos, a Clínica de Psicologia da Unit oferta serviços de terapias de grupo, de casal e de família, ações de promoção da saúde, de psicoeducação, acolhimento emergencial em plantão psicológico e assistência do serviço social”, explica a coordenadora.

A Clínica-escola de Psicologia da Universidade Tiradentes, realiza atendimentos psicológicos para a sociedade sergipana, com tarifa social. É um espaço de prática dos estagiários de 9º e 10º períodos do curso de Psicologia da Instituição de Ensino Superior (IES). Está localizada à Av. Murilo Dantas, 54 – Farolândia, em Aracaju e funciona de segunda a sexta-feira, de 07h às 19h, aos sábados de 08h às 12h. Para marcação de consulta ou dúvidas o telefone para contato é (79) 98107-9590.

