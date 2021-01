Divulgado protocolo sanitário para a retomada das aulas presenciais na cidade de Aracaju

12/01/21 - 13:05:53

A Prefeitura de Aracaju divulgou, nesta terça-feira, 12, o protocolo sanitário para retomada das aulas presenciais na cidade, com medidas de prevenção da infecção pelo novo coronavírus. O documento, elaborado por um comitê técnico, com base na portaria conjunta do Governo Federal e considerando o quadro epidemiológico local, estabelece as medidas institucionais e individuais que deverão ser respeitadas no ambiente escolar. As aulas nas escolas particulares estão autorizadas a retomar na próxima segunda-feira, 18. Nas escolas públicas, o retorno ocorrerá em 22 de março.

“O protocolo traz todas medidas necessárias para que a retomada das aulas ocorra de maneira segura. São medidas que serão tomadas pelas escolas obrigatoriamente, como as questões de higiene, medição de temperatura e distanciamento social, além do transporte escolar, que será fiscalizado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. Teremos também as medidas individuais para professores, alunos e demais profissionais. Com esse protocolo, a Prefeitura apresenta de maneira objetiva os critérios que permitem a volta das aulas. Esperamos contar com o apoio de todos”, declarou o prefeito Edvaldo Nogueira, após reunião com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, e com a diretora de Vigilância e Saúde da secretaria, Taíse Cavalcante.

O protocolo estabelece sete medidas institucionais de segurança sanitária e seis medidas individuais (para profissionais da educação, alunos e responsáveis). As medidas institucionais foram divididas nas seguintes áreas: educativas; de distanciamento social; sobre uso de máscaras; de limpeza e desinfecção; de controle de temperatura; de cuidados com as pessoas com suspeita de contaminação e de uso do transporte escolar.

Medidas institucionais

Caberá à unidade de ensino, no que diz respeito às medidas educativas, desenvolver ações de divulgação das medidas preventivas e promover atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (conjunto de medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar) e uso obrigatório da máscara.

Sobre distanciamento social, a escola deve reorganizar as salas de aula e/ou fluxo de alunos para cumprir o distanciamento mínimo (1,5 m) entre pessoas e suspender temporariamente atividades em grupos de alunos, assim como jogos, competições, festas, reuniões, comemorações e atividades que envolvam coletividade;

Em relação ao uso de máscaras, as instituições de ensino devem assegurar a utilização obrigatória de máscara, que deve ser trocada a cada três horas ou quando apresentar umidade e/ou sujidade. Em relação à máscara de tecido, o protocolo estabelece que para ser eficiente, o equipamento deve atender aos seguintes critérios: ser dupla face; ser de uso individual; ser confeccionada preferencialmente em tecido de algodão, tricoline ou TNT; cobrir totalmente o nariz e a boca e ser higienizada corretamente;

No item limpeza e desinfecção, caberá às escolas intensificar a frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção de instalações sanitárias e todas as superfícies de grande contato. Sobre o controle de temperatura, as unidades de ensino devem aferir a temperatura corporal dos funcionários e alunos na entrada, restringindo o acesso e orientando a buscar o Sistema de Saúde caso esteja acima de 37,8ºC ou apresentem sintomas respiratórios.

No caso de pessoas que apresentem suspeita de contaminação, as escolas devem criar um ambiente para promoção do isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos de contaminação, orientando-a e a seus familiares, a seguirem os procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública.

Quanto ao transporte escolar, o protocolo estabeleceu que o motorista do veículo e a equipe de suporte devem desinfectar e higienizar o veículo duas vezes ao dia e garantir o uso de máscara por todos, além de planejar para que os assentos fiquem espaçados.

Em relação às medidas individuais, o protocolo determina a higienização das mãos; o uso obrigatório de máscaras; o não compartilhamento de alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal e a aplicação da etiqueta respiratória.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA