Edvaldo Nogueira recebe o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo

12/01/21 - 06:02:29

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta segunda-feira, 11, em seu gabinete, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo. No encontro, eles trataram de temas comuns aos dois municípios, entre eles o consórcio metropolitano para a licitação do transporte público da Grande Aracaju.

“Nos reunimos para falar sobre a integração das duas cidades, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, fundamentalmente sobre o Consórcio Metropolitano do Transporte Público, sobre o qual estamos avançando, cada vez mais, nas discussões. Acabamos de iniciar um novo mandato e este encontro é uma forma de fortalecer a nossa parceria, com o debate de temas que possam levar as duas cidades ao desenvolvimento, com ações conjuntas, em especial no sentido da mobilidade urbana e do transporte coletivo”, destacou Edvaldo.

O gestor de Nossa Senhora do Socorro reiterou que “hoje, mais um passo foi dado nas tratativas sobre a licitação do transporte público, que é uma grande preocupação para Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão”. “Avançamos nas discussões para que possamos, juntos, trabalhar na elaboração da licitação, que vai melhorar de forma significativa o transporte público na Grande Aracaju. Estamos marcando um outro momento para que possamos, juntos com os técnicos, dar novos passos”, afirmou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA