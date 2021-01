Identificado suspeito de atropelar e matar duas jovens em acidente na Tancredo Neves

12/01/21 - 08:21:17

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que já identificou o homem suspeito de atropelar e matar duas mulheres em um acidente na Avenida Tancredo Neves em Aracaju, no último domingo (10).

O suspeito tem 33 anos e trabalha como motorista. Ele já se apresentou, foi ouvido e disse que a motociclista teria entrado na via de maneira brusca e ele não conseguiu frear o veículo, causando o acidente.

Duas jovem que estavam uma motocicleta morreram após serem atingidas pelo veículo.

O acidente

A colisão ocorreu por volta das 04:30h do domingo (10), na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Jabotiana. Tatiane Cristine Rodrigues da Silva, de 33 anos e Daniella Alves Santos, de 25 anos estavam na moto e não resistiram aos ferimentos.

O condutor do veículo evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas. Tempo depois, o carro foi encontrado no mesmo bairro onde ocorreu o acidente e recolhido pela polícia.