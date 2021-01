Igreja Universal mobiliza fiéis para doação de sangue em janeiro

12/01/21 - 06:21:53

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) intensificou os contatos com os grupos fidelizados para ampliar as doações de sangue. Nesta segunda-feira, 11, a unidade recebeu membros da Igreja Universal, em Aracaju. “Por causa da pandemia as pessoas se sentem apreensivas. Então a solução é mobilizar grupos de quatro a cinco participantes para ficar vindo do ar semanalmente”, contou o pastor Douglas Matos, responsável pelo grupo Saúde.

Segundo o pastor, a doação de sangue é parte integrante das ações desenvolvidas pelo grupo que diariamente leva a palavra de Deus para pacientes, familiares e profissionais de saúde nas unidades de saúde e hospitais espalhados em Aracaju. “Esse convívio nos apresenta as dores vivenciadas por cada um desses grupos. É nesses momentos que entendemos que podemos ajudar pregando o amor e doando sangue”, relatou Douglas Matos.

Para o casal Edileuza Nogueira Santos Alcântara e Edvaldo Alcântara dos Santos, o trabalho da igreja ensina a amar ao próximo. “Fazemos esse trabalho voluntário nos hospitais e decidimos ajudar os pacientes com a nossa doação de sangue”, relataram.

De acordo com dados do serviço de Coleta, o hemocentro registrou na primeira semana de janeiro, de 4 a 8 de janeiro, 359 doações de sangue. “Estamos em contato direto com os doadores para restaurar os estoques e a Igreja Universal é uma parceira do serviço. Estamos felizes com essa mobilização deles para colaborar com o serviço e ajudar centenas de pacientes através desse gesto humano e solidário da doação de sangue”, salientou Rozeli Dantas, gerente de Ações Estratégicas.

Requisitos

Para doar sangue é preciso estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. No dia da doação o voluntário deve comparecer ao Hemose bem alimentado. Mais informações e agendamento através dos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Informações e foto Ascom/SES