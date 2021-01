Laranjeiras: Prefeitura busca parcerias com DESO e SEDURBS

12/01/21 - 15:19:26

Somação de esforços para resolver o problema de abastecimento de água nos complexos habitacionais de Laranjeiras, além da drenagem e pavimentação de todo o bairro Pedra Branca. Esse foi o objetivo do prefeito José de Araújo (Juca – MDB) e do secretário Municipal de Planejamento, Redi Marques em reuniões realizadas na manhã de hoje, 12, com o diretor-presidente da DESO, Carlos Melo, com o diretor de operações da empresa, Marcos Roberto e com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano (SEDURBS), Ubirajara Barreto Santos.

Na pauta com a DESO, foram tratadas a manutenção dos poços que abastecem Laranjeiras, das redes de distribuição de água, além da identificação e ampliação do cadastro social, com o intuito de combater as fraudes e, principalmente, atender aqueles que precisam e não têm acesso à água.

De acordo com Redi Marques, as áreas que mais sofrem com a falta de água são o Gameleiro, Salinas II e Complexo Habitacional Manoel do Prado Franco. “Desde o início da gestão atual, estamos atendendo a população através de carro-pipa, mas em contato constante com a Deso, nesta segunda-feira, 11, a bomba do poço 10, no conjunto Manoel foi substituída, assim como, o diretor-presidente e o diretor de operações garantiram que vão enviar caminhão-pipa ao município. Carlos Melo garantiu que Laranjeiras terá uma atenção especial da DESO neste momento, já que a população vem sofrendo bastante. Na primeira gestão de Juca, a DESO foi uma grande parceira e queremos novamente reafirmar essa parceria.”, disse Redi Marques.

Já com a SEDURBS, a nova gestão de Laranjeiras foi tratar sobre a drenagem e pavimentação em Pedra Branca. “Na nossa primeira gestão, já demos início a esses projetos tão importantes e algumas obras foram executadas, a exemplo da drenagem profunda. Agora, com essa força-tarefa que estamos buscando com o Governo do Estado, através da SEDURBS, vai ser possível trazer esgotamento sanitário para toda Pedra Branca. Quero proporcionar ainda mais avanços à toda população”, destacou o prefeito Juca.

Juca agradeceu a receptividades nos dois órgãos vinculados ao Governo do Estado. “As duas reuniões de hoje foram muito importantes para trazer benefícios ao nosso povo. Por isso, não estou medindo esforços para buscar recursos, melhorias no abastecimento de água, drenagem, pavimentação, entre outras ações importantes para o desenvolvimento do município”, frisou o prefeito Juca.

ASCOM PML.