Má notícia: fechamento da Ford é ameaça a Yazaki, em Socorro (SE), que fornece para a montadora em Camaçari

12/01/21 - 18:09:31

A Yazaki Mercosul (YM) divulgou um comunicado, nesta terça-feira (12), informando que, como fornecedora direta da Ford “foi drasticamente impactada com a notícia” do fechamento da montadora no Brasil, ocorrido na segunda-feira (11). A Yazaki tem uma unidade em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, e gera cerca de três mil empregos diretos, e é responsável pela fabricação de componentes elétricos dos automóveis da Ford.

De acordo com a YM, “o encerramento das atividades da Ford trará consequências diretas aos negócios da empresa, já que atualmente 20% da produção é direcionada à empresa”. O corpo diretivo da Yazaki está analisando a gravidade da situação, “visando garantir que as mais justas medidas sejam adotadas, com transparência e integridade a todos os colaboradores que possam ser afetados com as atuais circunstâncias”.

Colaboradores informados – A nota da empresa diz que “boletins atualizados com o status do avanço das negociações entre Ford e Yazaki serão publicados a fim de manter os colaboradores informados a cada novo fato relacionado ao assunto”. Assim como todo o mercado, a YM diz que, “com muita tristeza foi surpreendida com a decisão da Ford em fechar as montadoras no Brasil.

O presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Socorro (Assedis), Celso Hiroshi, disse que é uma “notícia péssima” para o município de Socorro, mas alertou que é necessário ter cuidado neste momento para não colocar os colaboradores da Yazaki em pânico.

“Nós temos aqui a YM, mas que também tem contratos com a Fiat e a Jeep, fabricando peças para o Fiat Toro e a Renegade. Temos que ter cuidado neste momento, para que o assunto não vire um instrumento político”, ponderou.

Hoje, numa rede social, o deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse estar preocupado com a situação dos colaboradores da YM, pois a produção ia direto para a fábrica da Ford, em Camaçari, que será fechada. A montadora também tem unidade em Taubaté, e em Horizonte, no Ceará, para jipes da marca Troller. Os veículos agora serão importados da Argentina e do Uruguai.

Por Antônio Carlos Garcia – portal de notícias Só Sergipe)