PT se joga nos braços da direita

12/01/21 - 08:37:00

Por Adiberto de Souza

Nascido em 1980 com a marca da esquerda radical cravada no peito, o Partido dos Trabalhadores foi, ao longo dos anos, oposição ferrenha às legendas do centro e da direita. Com esse discurso, elegeu grandes bancadas legislativas, governadores e presidiu o país com Lula da Silva e Dilma Rousseff. De uns tempos pra cá, contudo, o PT tem sofrido uma estranha metamorfose, com seus líderes apoiando ou se coligando com partidos direitistas. Foi o que se viu nas eleições passada em Poço Redondo, sertão de Sergipe, onde os petistas formaram uma chapa com o DEM. Também marcharam juntos com o PSC de Canhoba e o PSL de São Cristóvão. Vice do governador pessedista Belivaldo Chagas, o PT convive harmonicamente na mesma coligação com Republicanos, Progressistas e o MDB, que articulou o impeachment da presidente Dilma. Mas isso não é tudo. O deputado federal João Daniel (PT) está apoiando alegremente o bolsonarista Baleia Rossi (MDB) para a presidência da Câmara. E ontem, o senador Rogério Carvalho anunciou apoio à candidatura do Rodrigo Pacheco (DEM), um direitista de quatro costados. Para sepultar de vez o discurso de partido esquerdista, só falta ao PT apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Aí será Perda Total. Desconjuro!

Batendo perna

E quem está batendo pernas por este Brasilzão de meu Deus é o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD). Acompanha o candidato a presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (Progressistas). Integrante da coordenação de campanha do bolsonarista, o parlamentar sergipano jura que Lira fará com que a Câmara seja independente, “porém de forma harmônica com os demais poderes”. Ah, bom!

Agora vai

Foi-se o tempo em que temas como vacinação em massa eram tratados preferencialmente pelo Ministério da Saúde. Agora, neste governo militar, a tarefa de articular sobre imunização também cabe à Agência Brasileira de Inteligência Abin). Ontem, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) recebeu a visita da superintendente da Agência em Sergipe, Monique Simões Batista, para tratar a estratégia de vacinação. Segundo o pedetista, “a Abin terá um papel fundamental na vacinação contra a Covid-19”. Vixe! Será que a distinta informou quando o governo federal vai disponibilizar as tão desejadas vacinas? Não vale dizer que será na hora H do dia D. Marminino!

Hora da morte

A cesta básica de Aracaju ficou 28,75% mais cara no decorrer de 2020, sendo a penúltima em carestia. portanto, é vice-campeã neste quesito em todo o Brasil, só perdendo para Salvador (32,89). Segundo pesquisa do Dieese, o preço médio da cesta aumentou em todas as 17 capitais pesquisadas ao longo do ano passado. Como se diz lá em Carira, decididamente o preço da comida está pela hora da morte. Aff Maria!

Amigos, amigos…

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressista), fez uma visita de cortesia ao colega aracajuano Edvaldo Nogueira (PDT): “A parceria entre os municípios continuará firme e forte nos próximos quatro anos”, disse o pedetista, após a reunião com o reverendo. Ressalte-se que o PDT de Edvaldo é ferrenho adversário de Inaldo em Socorro, porém esta animosidade entre os partidos deles não estremeceu a forte amizade entre ambos. Melhor assim!

É, ou não é?

O conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Ulices Andrade, nega pretender disputar o governo estadual em 2022, porém deixa subentendido nas entrelinhas que o futuro a Deus pertence: “Não sou candidato e nem pretendo ser, mas a gente que tem o vírus da política inoculado no sangue é difícil tirá-lo, agora se ele vai aflorar de novo eu não sei”, postou nas redes sociais. Quer dizer, Ulices não é candidato agora por força do cargo que ocupa, contudo daqui a dois anos são outros quinhentos. Home vôte!

Sem explicação

Um preso custa por mês R$ 2,4 mil, enquanto o custo anual com um estudante é de R$ 2,2 mil. Diante de tamanha discrepância, não se entende porque, em vez de edificar mais e mais escolas, este governo temerário vai gastar milhões para construir novos presídios. Durma com um barulho desse!

Nem ford, nem sai de simca

É triste assistir o Brasil caminhar a passos largos para o precipício. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) insiste em negar a pandemia que já matou mais de 200 mil brasileiros, o seu governo afunda. Ontem, a empresa Ford anunciou o fechamento de suas fábricas no país, causando mais de 5 mil desempregos diretos. No mesmo dia, o Banco do Brasil prometeu fechar 361 agência e demitir cerca de 5 mil trabalhadores. Enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, nem ford nem sai de simca. Decididamente, estamos na cloaca da cobra. Pé de pato, mangalô, três vezes!

Dane-se a ética

Diferente do que muitos pensam, o povão não liga muito para esse negócio de andar certinho. Pesquisa sobre ética e corrupção realizada pela Universidade de Brasília (UnB) revelou que 78% dos entrevistados já deixaram de seguir a lei, e 50,3% disseram que contratariam parentes se fossem políticos. Outros 41% admitiram que recorreriam à propina para ter atendido um pedido. O posicionamento da maioria dos entrevistados talvez explique porque quem compra votos corrompe e se locupleta ainda se dar bem neste Brasilzão. Só Jesus na causa!

Pregando no deserto

O PSDB está com as portas escancaradas para novos filiados. Há dias, seu presidente estadual Eduardo Amorim oferece fichas de filiação a políticos das mais variadas tendências. Para tristeza do emplumado, ninguém aceitou o convite para virar tucano, subir no muro e ficar vendo a banda passar. Pelo visto, qualquer hora dessa, alguém tem pena de doutor Eduardo e o aconselha a fechar as portas do PSDB, jogar as chaves no Rio Sergipe e se filiar em outro partido. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 1º de julho de 1932.