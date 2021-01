Seleções de vôlei sentado iniciarão temporada 2021 em Sergipe

12/01/21 - 06:48:29

As seleções brasileiras de vôlei sentado iniciarão a temporada de treinamento em Sergipe em preparação para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2021. Para atingir o melhor nível técnico, tático, físico e mental, a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) montou um cronograma de atividades de 17 a 23 de janeiro, com o time masculino, e 24 a 30 com a equipe feminina, atuais medalha de bronze no Rio 2016.

Para que a semana de treinamento fosse possível, a CBVD formalizou parcerias com o Governo de Sergipe, através da Superintendência Especial do Esporte do Estado; com o Clube do Banese, Academia Paulo Bedeu; Colégio Master; Prefeitura de Itabaiana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer.

Para facilitar a logística e seguir rigorosamente todos os protocolos sanitários impostos pelos órgãos fiscalizadores devido a pandemia do COVID-19, as equipes masculina e feminina serão divididas e todos os atletas seguirão do aeroporto direto para o laboratório para fazer o exame de sorologia, além do uso da obrigatório da máscara, álcool em gel e do distanciamento.

De acordo com o presidente da CBVD, este é o início da temporada das seleções que irão passar por mais seis fases de treinamentos. “Conversamos com a superintendente de esporte, Mariana Dantas, e apresentamos a nossa intenção de trazer as seleções para Sergipe. De ato ela topou e nos próximos dias os atletas e toda comissão técnica estarão em Aracaju. Também fizemos uma visita técnica ao Centro de Iniciação ao Esporte em Itabaiana junto com o secretário Roosevelt Santana. Tenho certeza que todos os esforços resultarão na medalha de ouro das duas seleções nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2021”, afirmou Ângelo Alves Neto.

Por Danilo Cardoso

Foto assessoria