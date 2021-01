SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM MERCADO É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL DE ITABAIANA

12/01/21 - 16:35:31

Policiais da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam Leandro Andrade Lima, suspeito pela prática do homicídio qualificado que vitimou o comerciante Douglas da Conceição Santos, crime ocorrido em agosto de 2019 A prisão foi efetuada nesta terça-feira, 12.

De acordo com as informações repassadas, o suspeito foi localizado e capturado no município de Estância e recambiado para Itabaiana, onde foi interrogado na manhã desta terça-feira, 12, pelo delegado regional Tarcísio Tenorio.

Segundo as investigações, Leandro é apontado como suspeito do assassinato de Douglas da Conceição Santos, executado a tiros dentro de seu mercado, no bairro Campo Grande, na noite do dia 13 de agosto de 2019.

“Os elementos colhidos no decorrer das investigações, especialmente depoimentos de testemunhas e análise de imagens de câmeras de vigilância, levaram ao indiciamento de Leandro como suposto autor dos disparos”, ressaltou o delegado.

O delegado informou ainda que suspeito e vítima tinham relação de amizade e eram compadres. Sendo assim, o crime teria supostamente sido motivado por dívidas.

SSP