Vereador Ítalo Macário solicita transportes públicos para Comunidades em São Cristóvão

12/01/21 - 13:14:46

Na manhã desta terça-feira, 12, em reunião com Adierson Monteiro, dirigente da empresa de ônibus Transporte Tropical e Progresso, o vereador de São Cristóvão, Ítalo Macário, solicitou transportes públicos para as comunidades Caípe e Conjunto Marcelo Déda, antigo Barreiro.

Atualmente, as linhas de ônibus que circulam no município não alimentam as localidades e acaba dificultando a locomoção de milhares de pessoas. Após discutirem o problema e todo o planejamento do projeto, a Progresso encaminhará a solicitação para o SMTT de Aracaju avaliar a possível autorização dos transportes nestas regiões.

Para Ítalo, é motivo de honra colaborar com a população de São Cristóvão e promete: “Sempre estarei buscando uma melhor qualidade de vida para as pessoas, me coloquei à disposição do povo e cumprirei com o meu papel”.

Aproveitando a oportunidade, o vereador agradeceu “a colaboração da empresa por receber essa solicitação” e reafirmou “minha função é justamente essa, reivindicar reparações em prol da população”.

Passos Comunicação