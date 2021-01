Você sabe quando começar a levar a criança ao dentista?

12/01/21 - 11:11:58

Especialista alerta para a importância da escovação infantil

A infância é uma fase da vida que exige muitos cuidados e gera grande expectativa para as mães e pais. Os cuidados bucais devem iniciar desde a primeira infância, quando recém-nascidos, a higiene bucal pode ser feita com gaze e água filtrada, limpando toda a região da boca.

O Ministério da Saúde reforça que essa prática deve começar logo, já a Associação Brasileira de Odontopediatria frisa que pode ser feita a partir do surgimento do 1º dente do bebê. A dentista do Sistema Hapvida, Mariana Toppino, alerta sobre a importância da assistência odontológica na primeira infância.

“Ao contrário do que se pensa, é importante vir logo cedo ao dentista, ainda na fase bebê, porque nessa fase a gente consegue orientar os pais sobre higiene geral da boca e dos dentes, se os dentes estão nascendo na idade correta e se preciso, a gente já consegue intervir”, explica.

A assistência odontológica pode ser fundamental em todas as fases da infância, além de informar e instruir aos pais sobre os cuidados necessários, tem o papel fundamental na promoção e manutenção da saúde bucal infantil e prevenção de doenças.

Fonte e foto assessoria