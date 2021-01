Celse nega venda: houve transferência do controle acionário

13/01/21 - 19:40:28

A Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) emitiu nota nesta quarta-feira (13) 13, esclarecendo que, ao contrário do que foi noticiado em alguns veículos de imprensa, a companhia não foi vendida e não haverá mudança no projeto da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, que é o maior empreendimento a gás natural da América Latina.

A Celse que tem como acionistas as empresas Golar Power Brasil e Ebrasil Energia, cada uma com 50% de participação acionária, ambas sediadas no Brasil e administrativamente independentes.

Nesta quarta-feira (13) foi anunciada na imprensa internacional a operação de transferência de controle acionário da Hygo Energy, através de acordo comercial formalizado entre as empresas New Fortress Energy, Golar LNG Limited e o fundo de investimento Stonepeak Infrastructure Fund II Cayman.

“A Hygo Energy possui controle acionário indireto da Golar Power Brasil e, dessa maneira, o acordo comercial formalizado abrange a participação acionária que a Golar possui na Celse. Esta transação não configura ou prevê qualquer mudança acionária, administrativa ou de gestão na Celse ou mesmo na Golar Power Brasil, e tampouco afeta quaisquer acordos e compromissos assumidos por estas empresas”..

A Celse explicou que o acordo de compra entre New Fortress e Hygo Energy não envolve a EBrasil Energia. “Desta maneira, nenhuma modificação ocorre na Celse, que continua em atividade em Sergipe para atender 15% da demanda de energia do Nordeste”..