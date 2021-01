Com atendimento remoto, Núcleo de Práticas Jurídicas realiza 170 conciliações

13/01/21 - 14:25:00

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Tiradentes segue com atendimento remoto à população. O novo formato se fez necessário diante da pandemia no coronavírus e levou o atendimento para o mundo virtual, por meio do site www.unit.br/npj.

Professor e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, Jeferson Menezes, explicou que o Núcleo também funciona como estágio para alunos do curso de Direito a partir do sétimo período.

“Ofertamos atendimento jurídicos para a comunidade, prioritariamente na área civil, que envolve direito da família, alimentos, guarda, divórcio, direito do consumidor, das obrigações. Essa é nossa área de atuação. A partir do sétimo período, o aluno passa a aliar teoria e prática como estágio. Nossa equipe é composta por professores, estagiários, administrativos e advogados”, disse.

Atendimento

Sobre o atendimento, Jeferson ressaltou o formulário virtual,que possibilita que o interessado registre a demanda. Após esse procedimento, a equipe entra em contato para solicitar documentação e agendar audiência.

“As pessoas assistidas devem receber até três salários mínimos de renda mensal, existe um critério de renda. Não estamos parados. Durante a pandemia, foram mais de 180 atendimentos em 2020. Só de audiência, foram mais de 170 audiências de conciliação. Estamos à disposição para oferecer um atendimento jurídico de qualidade”.

NPJ Unit

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Unit foi criado em 1997 e, desde então, se tornou essencial para a comunidade de Aracaju e seu entorno por desempenhar papel de fundamental importância na colaboração de resoluções de aspectos processuais e extraprocessuais, em que a participação em mutirões e projetos comunitários em eventos externos, com a presença de professores e alunos/estagiários, tem o objetivo de estender o papel da Unit no seio social.

Dispondo de estrutura física adequada e acessível, o NPJ é voltado prioritariamente ao aprendizado dos discentes, estando a serviço das pessoas economicamente empobrecidas, das vítimas de violações de Direitos Humanos, e apoia os movimentos sociais e populares. Os alunos de Direito que cursam do 7º ao 10º período têm, por meio do estágio, a oportunidade de obter maior qualificação profissional.

Assessoria de Imprensa