Deputada lamenta fechamento da Ford e teme reflexo em Sergipe

13/01/21 - 08:25:09

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) lamentou a notícia do fechamento de fábricas da montadora Ford no Brasil e teme que a decisão tenha reflexo em Sergipe. “É muito complicada essa situação. Li uma manifestação do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, ex-colega deputado Padre Inaldo revelando preocupação com a possibilidade da fábrica Yazaki, instalada em seu município, também, ser impactada uma vez que tem a Ford como sua principal cliente”, disse.

Para a deputada, a situação do desemprego no Brasil já é alarmante e carece de uma atenção do poder público para tentar minimizar o impacto socioeconômico. “São milhões de pais de família compondo a triste estatística do desemprego. Com o fechamento da Ford são menos cerca de 5 mil postos de trabalho e milhares de outros indiretos, uma vez que o fechamento da empresa compromete toda uma cadeia produtiva”, afirmou Maria Mendonça.

No entender da deputada, o Congresso deve se debruçar sobre algumas matérias que são urgentes para o Brasil. A primeira delas, observou, é a reforma tributária. “Com a carga tributária altíssima como a nossa, é praticamente inviável se manter ativo no mercado. Esse reflexo é sentido por toda a sociedade e, de modo especial, por quem garante emprego e renda”, salientou.

A parlamentar disse, ainda, que torce para que não haja impacto em Sergipe. “Em tempo, esperamos a intervenção do Município e do Governo estadual para atenuar o problema, caso se confirme essa possibilidade”, disse Maria.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça