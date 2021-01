Duas linhas de ônibus começam a atender nova área residencial em Socorro

13/01/21 - 05:37:39

Os moradores do Residencial Vida Nova Sobrado agora contam com mais duas linhas do transporte coletivo. São elas: 101 (Parque São Jose/Maracaju) e 606 (Parque São José/Centro via Osvaldo Aranha). Ambas tiveram os itinerários ampliados para melhor atender a comunidade.

A circulação pelos novos roteiros teve início nessa segunda-feira, 11. A melhoria, que irá beneficiar mais de mil e quinhentas famílias, é uma iniciativa da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Socorro, que buscou, junto à SMTT de Aracaju – reguladora do transporte público –, trazer esse benefício para a população socorrense.