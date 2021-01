Governo de Sergipe discute incentivo para implantação de formuladora de combustíveis em Barra dos Coqueiros

Empresa deve gerar 200 empregos diretos

A implantação de uma indústria especializada no processo de formulação de combustíveis em Sergipe foi o foco de uma reunião realizada nesta terça-feira (12), na sede da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Trata-se da indústria PRD, que encontra-se em tratativas de instalação no município de Barra dos Coqueiros e deve gerar 200 empregos diretos. No encontro, foi discutida a viabilidade de concessão de incentivos fiscais, bem como aspectos técnicos da proposta.

Durante a reunião, um dos temas debatidos foi a agilidade do processo de liberação do empreendimento, cuja tramitação corre pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). De acordo com o secretário da Sedetec, José Augusto Carvalho, o apoio à chegada e ao estabelecimento de novas empresas no estado é uma premissa do Governo de Sergipe. “Buscamos apresentar e afirmar todas as possibilidades no escopo do Governo do Estado para que a PRD encontre toda a estrutura necessária em sua implantação em Barra dos Coqueiros. Estamos engajados no diálogo com os atores locais e regionais, com o intuito de fazer desse processo o mais seguro e célere possível”, afirmou.

O representante e sócio da PRD, Ricardo Silva, salientou os benefícios a serem gerados pela implantação da empresa em Sergipe. “Serão gerados empregos tanto na construção quanto na mão de obra da fábrica em si, além da geração de renda e tributação. Estamos tentando viabilizar o projeto e aprovar o quanto antes, com fé de que conseguiremos ainda neste ano”, registrou.

Para o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, a chegada da PRD ao estado representa um grande incremento para o setor industrial de Sergipe e região. “É uma empresa que se propõe a trazer empregos ao município, que é o que precisamos para inserir nossa população no mercado de trabalho. No que depender de nós, estamos dispostos a contribuir para a instalação dessa indústria, que com certeza beneficiará muito o estado e o município”, destacou.

A reunião contou com a presença do deputado federal Laércio Oliveira, que acompanhou as discussões e colocou-se à disposição. “Precisamos identificar as oportunidades que o estado oferece. Temos um compromisso com o município de Barra dos Coqueiros e com Sergipe, que queremos fortalecer através de ações como essa”, pontuou.

ASN